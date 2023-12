Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitsüberwachung

Waldsee (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip, Höhe des Campinggebietes, und auf der Ludwigshafener Straße (Ortsumgehung Waldsee) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An beiden Stellen sind 50 km/h erlaubt. Insgesamt kam es zu 19 Verstößen. Der "Schnellste" war auf der K13 mit 94 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot nach sich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell