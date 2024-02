Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240223-3: Handtasche geraubt - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Seniorin stürzte zu Boden

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Handtaschenräuber. Ein Unbekannter, bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, soll am Donnerstabend (22. Februar) einer Seniorin (82) in Brühl die Handtasche entrissen haben und geflüchtet sein.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen soll die 82-Jährige am Donnerstag gegen 19.10 Uhr von der Bushaltestelle Brühl-Mitte kommend auf dem Gehweg des Rodderweges unterwegs gewesen sein. Gegenüber einer Bäckerei habe sie plötzlich eine männliche Person neben sich bemerkt, die an ihrer Handtasche gerissen habe. Sie habe noch versucht, die Tasche festzuhalten, jedoch habe der Unbekannte erneut kräftig an der Tasche gerissen, bis die Dame zu Boden gestürzt sei. Der Täter, der zum Tatzeitpunkt die Kapuze über den Kopf gezogen hatte, sei dann in Richtung Willy-Brandt-Straße davongelaufen.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und fertigten eine Strafanzeige. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell