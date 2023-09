Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unter Vorwand abgelenkt - Unbekannte stiehlt Geldbörse

Hamm-Herringen (ots)

In einem Discounter an der Dortmunder Straße stahl eine bislang unbekannte Frau am Mittwoch, 27. September, gegen 10.50 Uhr, die Geldbörse einer 71-jährigen Hammerin - zuvor lenkte sie die Frau aus Hamm unter einem Vorwand ab.

Während die Hammerin die Waren durchstöberte, näherte sich die unbekannte Diebin und verstrickte sie in ein Gespräch. Anschließend nahm die Unbekannte ein ausliegendes Bettlaken und spannte es unter dem Vorwand ein Preisschild zu suchen. Hierbei entwendete die Diebin die Geldbörse der Frau aus Hamm. Die Geldbörse befand sich zu dem Zeitpunkt in einer verschlossenen Tragetasche, die im Anschluss der Situation teilweise geöffnet war.

Nach Zeugenaussagen ist die Unbekannte geschätzt zwischen 20 Jahre und 30 Jahre alt, zirka 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat schwarze lange Haare, die zum Tatzeitpunkt zu einem Zopf gebunden waren. Weiterhin war sie mit einer schwarzen Winterjacke mit Fellkragen bekleidet.

Hinweise zu der unbekannten Diebin nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

