POL-HAM: Zeugen nach Pkw-Brand gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Zum zweiten Mal sind unbekannte Täter zwischen Dienstag, 26. September, 21 Uhr und Mittwoch, 27. September, 9.30 Uhr, in ein Restaurant an der Poststraße eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten der oder die Täter in die Räume und entwendeten dort Getränke, Münzgeld und ein Mobiltelefon. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter ...

