POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 25. September, 21 Uhr und Dienstag, 26. September, 5 Uhr, in ein Restaurant an der Poststraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit einer geringen Summe Bargeld in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden, die genaue Höhe steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 ...

