Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall durch Hagelglätte

Bremerhaven (ots)

Zu einem Unfall durch Hagel auf der Fahrbahn musste die Polizei am späten Donnerstagabend, 23. November, im Bremerhavener Stadtteil Mitte ausrücken.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 19-jährige Fahrerin gegen 23 Uhr mit ihrem BMW auf der Columbusstraße in südlicher Richtung unterwegs. Als sie nach links in die Kirchenstraße abbiegen wollte, rutschte ihr Fahrzeug offenbar auf glatter Fahrbahn nach einem Hagelschauer auf die gegenüberliegende Verkehrsinsel und in Folge gegen einen Ampelmast. Teile der Lichtzeichenanlage fielen auf die Straße. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizeibeamten sicherten die Unfallstelle ab und beseitigten Trümmerteile von der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell