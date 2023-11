Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher festgenommen

Bremerhaven (ots)

Zivilkräfte der Polizei Bremerhaven nahmen am gestrigen Mittwochabend, 22. November, einen mutmaßlichen Täter nach einem Einbruch im Stadtteil Lehe fest.

Nach ersten Erkenntnissen war Polizeibeamten in zivil ein Mann aufgefallen, der ihnen aus vorangegangenen Taten als Einbrecher bekannt war. Im Bereich der Poststraße schaute der Mann mehrfach auf Hinterhöfe und in Fahrzeuge. Nachdem die Beamten ihn kurze Zeit aus den Augen verloren hatten, entdeckten sie ihn dann plötzlich mit einem beladenen Bollerwagen wieder. Die Polizisten sprachen den 37-Jährigen an und er gab zu, dass die gesamten Gegenstände aus einem gerade verübten Einbruch in der Poststraße stammten. Die Beamten suchten daraufhin den Tatort auf und sicherten Spuren.

Der mutmaßliche Täter wurde zudem festgenommen. Gegen ihn wird nun u.a. wegen des Einbruchdiebstahls ermittelt.

