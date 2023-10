Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerlastkontrolle im Dienstgebiet der PI Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 11.10.2023, fand eine großangelegte Kontrollaktion auf dem Parkplatz "Am Idarwald" an der B269 statt. Die Kontrolle wurde durch Einsatzkräfte der PI Birkenfeld, gemeinsam mit den speziell geschulten Polizeikräften des Schwerlastkontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Trier durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der Schwerlastverkehr. Neben der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, der Fahrtüchtigkeit der Fahrer, wurden auch die komplexen Bestimmungen der Sozialvorschriften des gewerblichen Güterverkehrs kontrolliert.

Insgesamt wurden mehr als 30 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten mehr als zwei Duzend Beanstandungen festgestellt werden. Diese haben sich unter anderem auf Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die Beladung oder nicht eingetragene Veränderungen am KFZ bezogen. In zwei Fällen wurde die Weiterfahrt des Fahrzeuggespanns untersagt. In einem Fall konnte anhand der ausgelesenen Daten des Fahrtenschreibers ein Geschwindigkeitsverstoß geahndet werden.

Die Polizei Birkenfeld weist an dieser Stelle darauf hin, dass es auch in Zukunft verstärkt zu solchen Kontrollen mit zunächst präventivem Charakter kommen wird. Insbesondere bei Fahrzeugen des Schwerlastverkehrs besteht ein Höchstmaß an Verantwortung bei der Teilnahme am Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell