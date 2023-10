Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrfach Giftköder in der Ortslage Kenn ausgelegt

Kenn (ots)

In den vergangenen Wochen wurden in der Ortslage Kenn, u.a. im Bereich der dortigen Freizeitanlage, am Sportplatz, am Römerkeller und auf einer Wiese in der Reihstraße, vermehrt Tierköder festgestellt. Hierbei handelte es sich um Köder mit Rattengift, Schneckenkorn, Scherben oder Sonstigem. Am Donnerstag, 05.10.2023, musste ein Hund mit Vergiftungserscheinungen in einer Tierklinik aufgenommen werden, nachdem dieser einen Köder in der Reihstraße verspeist hatte. Im Blut wurde Schneckenkorn festgestellt. Am Sonntag, 01.10.2023, musste man einen weiteren Hund ebenfalls zur Tierklinik bringen, nachdem dieser unbemerkt einen Köder am Sportplatz gefressen hatte. Zeugen, welche Angaben zur Sache, insbesondere zum Täter/zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

