POL-PDTR: SEK- Einsatz im Stadtteil Göttschied

B419, Konz in FR Temmels (ots) - Am Mittwoch, den 11.10.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizei Saarburg ein roter Lada mit Trierer Kreiskennzeichen gemeldet, der auf der B 419 von Konz in Fahrtrichtung Temmels unsicher geführt wurde. Laut Zeugenaussagen geriet der PKW mehrfach auf die Gegenfahrspur und gefährdete dort andere Verkehrsteilnehmer, die ausweichen ...

mehr