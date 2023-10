Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch einen weißen LKW

Nittel (ots)

Am Mittwoch den 11.10.2023 kam es gegen 16:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 419 Höhe Nittel in Richtung Wellen. Dabei überholte ein unbekannter Lastkraftwagenfahrer/-in die Geschädigte mit ihrem PKW kurz vor der Abfahrt "Im Stolzenwingert". Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel zurück auf den rechten Fahrstreifen schnitt der Fahrer die auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Geschädigte. Um einen Unfall zu vermeiden, musste diese nach rechts ausweichen, wobei es zur Kollision mit dem Bordstein kam. Der verkehrsunfallbeteiligte LKW-Fahrer / Die verkehrsunfallbeteiligte LKW-Fahrerin verließ die Unfallstelle in Fahrtrichtung Wellen. Bei dem Täterfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen weißen Lastkraftwagen ohne Aufschrift. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden. 06581-91550

