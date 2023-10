Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Medizinischer Notfall löst Einsatz von Polizei und Rettungskräften aus

Idar-Oberstein (ots)

Am 12.10.2023, kam es gegen 15:30 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Hauptstraße/Einmündung B41 in Idar-Oberstein zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Um einen reibungslosen Einsatz gewährleisten zu können, wurde der Bereich um die Einsatzörtlichkeit kurzzeitig bis ca. 16:30 Uhr vollgesperrt. Die Vollsperrung wurde zwischenzeitlich wieder aufgehoben, so dass der Bereich wieder befahrbar ist.

Zur Klärung des Sachverhaltes werden derzeit noch weitere Ermittlungen durchgeführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird deswegen darum gebeten von Presseanfragen abzusehen.

Eine Nachberichtserstattung wird zu geeigneter Zeit erfolgen.

