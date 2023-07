Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Im Zeitraum zwischen dem 22. Juni 13 Uhr und dem 29. Juni 13 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Haus in der Mittelstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versucht eine Tür aufzuhebeln. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Olsberg: Im Zeitraum zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 4:45 Uhr beabsichtigten Unbekannte eine Scheibe einer Tankstelle in der Hauptstraße mit einem Gullydeckel einzuschmeißen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Marsberg: Im Zeitraum zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 6:40 Uhr sind Unbekannte in eine Gärtnerei in der Bredelarer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Fenster Zugang und durchwühlten sämtliche Räume. Die Unbekannten entwendeten einen Schlüssel und fuhren mit einem vor der Gärtnerei geparkten Auto gegen eine Außenwand eines Gewächshauses. Anschließend ließen sie das beschädigte Auto zurück. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden diverse Elektrogeräte und Schlüssel entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Brilon: Am Montag gegen 0:25 Uhr ist ein Unbekannter in eine Firma im Gallbergweg eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster auf und entwendete diverse Elektrogeräte. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

