POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Althengstett (ots)

Am Samstagmorgen kam ein 40-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Gegen 6:30 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW die Landesstraße L 183 von Althengstett in Richtung Ostelsheim. Hierbei verlor er offenbar aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Im Anschluss geriet er an die Schutzplanke und das Fahrzeug überschlug sich. Mit dem Rettungsdienst wurde der Verunfallte im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

