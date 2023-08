POL-GE: Zeugen nach Verkehrsunfall in Erle gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntagmorgen, 20. August 2023, gerieten um 1.48 Uhr an der Luxemburger Straße in Bulmke-Hüllen mehrere Personen in Streit. Acht junge Männer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren gaben an, sich an der Straße unterhalten zu haben. Dann sei ein BMW mit hoher Geschwindigkeit auf die Gruppe zugefahren und habe erst kurz vor einem Zusammenstoß ...

mehr