Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußball erhitzt die Gemüter

Saalfeld (ots)

Im Rahmen eines Fußballspiels kam es am gestrigen Samstag in Frankeblick, Effelder, zu einem Disput zwischen Fans und Spielern der aufeinandertreffenden Fußballmannschaften, der sein Ende in einer körperlichen Auseinandersetzung fand. Zu ernsteren Verletzungen kam es dabei bei den zwei Verletzten glücklicherweise nicht.

