Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann wird in Wohnung von angeblichen Polizisten überfallen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochmittag, 22. November, aufgrund eines Raubes in einer Wohnung im Stadtteil Lehe alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei bislang unbekannte Männer gegen 12.45 Uhr bei einem 69-Jährigen an der Haustür in der Neuelandstraße nahe der Wülbernstraße geklingelt. Sie gaben sich über die Sprechanlage schon als Polizeibeamte aus. Nachdem der Bewohner sie ins Haus gelassen hatte, standen ihm an seiner Wohnungstür zwei Männer mit einer uniformähnlichen Weste mit der Aufschrift "Polizei" gegenüber. Unvermittelt erhielt der 69-Jährige einen Schlag gegen den Kopf, und die Männer betraten die Wohnung. Während einer der Täter das leichtverletzte Opfer bedrohte, durchwühlte der andere sämtliche Räume. Nachdem die Angreifer ihre Tat in der Wohnung beendet hatten, flüchteten sie offenbar mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Sie erbeuteten eine große Menge Bargeld sowie wertvollen Schmuck.

Die Polizei bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

