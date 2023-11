Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub im Stadtpark - Täter haben es auf ungewöhnliche Beute abgesehen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven erhielt am gestrigen Dienstagnachmittag, 21. November, Kenntnis von einem Raub im Stadtpark Lehe.

Ein 15-jähriger Junge erstattete gegen 14.30 Uhr in Begleitung seiner Mutter eine Strafanzeige wegen Raubes am Polizeirevier Lehe. Nach ersten Erkenntnissen war der Jugendliche im Stadtpark in der Nähe des Altbürgerhauses unterwegs, als er auf einen verletzten Mann aufmerksam wurde. Als er diesen auf dessen Gesichtsverletzung ansprach und ihm Hilfe anbot, kam ein zweiter Mann hinzu und schubste den Jungen. Der augenscheinlich Verletzte zog dem 15-Jährigen dann die Beine weg, sodass dieser zu Boden fiel. Er schlug und trat er auch noch auf den Jungen ein. Bei dem Sturz fiel dem Opfer offenbar sein Handy aus der Tasche. Der andere Mann nahm das Telefon an sich und manipulierte an dem Gerät, sodass er das Display entnehmen konnte. Anschließend flüchteten beide mutmaßlichen Täter in verschiedene Richtungen.

Der Mann mit der Gesichtsverletzung wird als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, mit einer grauen Wollmütze, einem grünen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet beschrieben. Der andere Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Dabei soll er eine FFP2-Maske getragen haben.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

