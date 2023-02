LPI-GTH: Hochwertiges Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte verschafften sich am Donnerstag im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 05.00 Uhr Zutritt zu einer Apotheke in der Hauptstraße. Der oder die Täter entwendeten einen Tresor. Im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 07.45 Uhr wurde versucht, in eine Apotheke in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Wer hat in beiden Fällen verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht? ...

