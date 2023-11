POL-PDLD: Schaden verursacht und weg

Ranschbach (ots) - Am 04.11.2023 wurde gegen 03:50 Uhr in der Weinstraße in Ranschbach ein 18-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille. In diesem Fall war das zu viel, der BMW-Fahrer befindet sich nämlich noch in der Probezeit. Hiernach darf kein Kraftfahrzeug geführt werden, wenn man unter ...

