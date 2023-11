Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ranschbach - Alkoholisiert in der Probezeit

Ranschbach (ots)

Am 04.11.2023 wurde gegen 03:50 Uhr in der Weinstraße in Ranschbach ein 18-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,28 Promille. In diesem Fall war das zu viel, der BMW-Fahrer befindet sich nämlich noch in der Probezeit. Hiernach darf kein Kraftfahrzeug geführt werden, wenn man unter der Wirkung von Alkohol steht. Er wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zukommen. Auch wird die Führerscheinstelle prüfen, ob die Probezeit verlängert und ein Aufbauseminar angeordnet wird.

