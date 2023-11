Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geparkter PKW verkratzt

Sankt Martin (ots)

Von Freitag auf Samstag stand ein silberner VW Multivan Am Pfarrgarten in Sankt Martin. Durch Unbekannte wurde an diesem Fahrzeug die Beifahrerseite verkratzt, wodurch ein Schaden in Höhe von 2000 EUR entstand. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der PI Edenkoben per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de oder telefonisch, 06323/ 955-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell