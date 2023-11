Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruch

Klingenmünster (ots)

Am 3.11.23 kam es in der Hilsengasse zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 19:00 und 20:45 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter eine Scheibe der rückwärtigen Terassentür ein und entwendeten Gegenstände. Der genaue Schaden muss noch erhoben werden. Die Kriminalpolizei Landau übernahm sofort die Sachbearbeitung. Zeugen können Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern oder die Kriminalinspektion Landau geben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell