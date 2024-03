Polizei Köln

POL-K: 240305-2-K 43-Jähriger nach Streit niedergestochen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagabend (4. März) gegen 20 Uhr hat ein derzeit Flüchtiger an der Straße "Weserpromenade" in Chorweiler einem 43 Jahre alten Kölner eine Stichverletzung am Oberkörper zugefügt. Eingesetzte Polizeikräfte stellten am Tatort nahe der S-Bahn-Haltestelle Chorweiler-Nord ein Einhandmesser sicher. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen. Anwohner händigten den Ermittlern Handy-Videos aus, die derzeit ausgewertet werden. Der Geschädigte, der nach dem Messerangriff selbst die Polizei alarmierte, soll unmittelbar zuvor einen lautstarken Streit mit mehreren Personen geführt haben. Er wurde im Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. Um Hinweise zu dem Tatverdächtigen und dem Ablauf des Geschehens wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

