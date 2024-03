Polizei Köln

POL-K: 240306-1-K/BM/BAB Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Olpe am Mittwochmorgen (6. März) erlitt ein bislang noch nicht identifizierter Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seiner Yamaha gegen 4.20 Uhr die A4 und kam aus bislang nicht geklärter Ursache in Höhe der Tank- und Rastanlage Frechen Süd zu Fall. Eine in gleiche Richtung fahrende Hyundai-Fahrerin (29) kollidierte beim Ausweichen mit der Betonschrammwand, woraufhin ein dahinterfahrender 62 Jahre alter Daimler Benz Fahrer mit der Hyundai-Fahrerin zusammenstieß. Der 62-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die A4 ist derzeit noch für die Dauer der Unfallaufnahme ab dem Kreuz Kerpen in Richtung Olpe gesperrt. (cw/kk)

