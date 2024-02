Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 28-Jähriger nach Drogenfund in Untersuchungshaft

Gummersbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (21. Februar) ist in Gummersbach-Friedrichstal ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Die Fahrt endete in Niederseßmar - wegen des Verdachts des Drogenhandels nahm die Polizei zunächst drei Verdächtige fest. Gegen einen der Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Gegen 00.40 Uhr am Mittwoch war eine Polizeistreife auf einen VW Golf aufmerksam geworden, der im Gewerbepark Friedrichstal überprüft werden sollte. Statt anzuhalten, gab der Fahrer allerdings Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Niederseßmar. Nachdem der Sichtkontakt kurz abgerissen war, fand die Polizei wenig später in der Straße "In der Kalkschlade" den abgestellten Golf und traf auf drei verdächtige Personen, die offenbar zuvor in dem Wagen gesessen hatten. Nicht weit von dem Golf entfernt fanden die Beamten eine Tasche mit Betäubungsmitteln, die in kleine Portionen abgepackt waren. Die Polizei nahm die Verdächtigen, eine 23-Jährige aus Engelskirchen, einen 20-jährigen Bergneustädter und einen 28-Jährigen aus Gummersbach vorläufig fest und stellte das Auto sicher. Nach bisherigen Ermittlungen hat der 28-Jährige den VW Golf gefahren. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnte die Polizei weitere Betäubungsmittel auffinden, die ebenfalls dem 28-Jährigen zugerechnet werden. Gegen den bereits wegen Drogendelikten vorbestraften Beschuldigten ordnete ein Haftrichter am Donnerstag Untersuchungshaft an. Die 23-Jährige sowie der 20-Jährige wurden dagegen bereits am Mittwoch wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

