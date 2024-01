POL-VIE: Grefrath-Oedt: Einbrecher durchwühlen Schlafzimmer

Viersen-Süchteln (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Mann versucht, in eine Apotheke an der Düsseldorfer Straße in Süchteln einzubrechen. Ein Zeuge bemerkte ihn und rief die Polizei. Die Beamten trafen gegen 1 Uhr am Einsatzort ein und sahen den Mann, der die Düsseldorfer Straße entlang ging. Angesichts der Beamtinnen und Beamten beschleunigte ...

mehr