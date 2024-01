Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Apotheken-Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Mann versucht, in eine Apotheke an der Düsseldorfer Straße in Süchteln einzubrechen. Ein Zeuge bemerkte ihn und rief die Polizei. Die Beamten trafen gegen 1 Uhr am Einsatzort ein und sahen den Mann, der die Düsseldorfer Straße entlang ging. Angesichts der Beamtinnen und Beamten beschleunigte er seinen Schritt, begann zu laufen. Die Einsatzkräfte konnten ihn schließlich auf der Beckstraße stellen. Um ihn vorläufig festnehmen zu können, mussten sie Pfefferspray einsetzen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Viersener. Die Ermittlungen dauern an. /hei (12)

