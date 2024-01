Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wenn die Erfahrung trügt - Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto

Viersen (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, um 08:37 Uhr ereignete sich auf der Gartenstraße in Viersen in der Nähe der Fußgängerzone ein Unfall. Eine 56-jährige Radfahrerin befand sich auf dem Gehweg der Löhstraße und fuhr in Richtung Gartenstraße. Da sie hier erfahrungsgemäß wenig Verkehr erwartete, nahm sie unachtsam die Straße in Anspruch, was zu einer Kollision mit einem 68-jährigen Autofahrer führte, der hier Vorfahrt hatte. Unser Appell: Selbst wenn Sie mit der Umgebung vertraut sind, überprüfen Sie bitte stets aufmerksam Ihre Umgebung und halten Sie sich an die Verkehrsregeln, um derartige Unfälle zu vermeiden. /jk (10)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell