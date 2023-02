Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 5-jähriger Junge nach Hundebiss verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nach einem Vorfall im Stadtteil Mueßer Holz, bei dem ein 5-Jähriger von einem Hund in den Arm gebissen wurde, sucht die Polizei nun weitere Zeugen. Der 5-Jährige Junge war am Samstag gegen 16:40 Uhr in Begleitung seines 7-jährigen Bruders, als beide in der Hegelstraße auf dem Weg nach Hause waren. Laut ersten Zeugenaussagen wurde der jüngere Bruder von einem Hund in den Arm gebissen. Der Hund sei nicht an der Leine gewesen und gehöre zu einer Dame, die einen zweiten Hund bei sich führte, der wiederum angeleint war. Der Hund ließ von dem Jungen ab, nachdem die Dame ihn zu sich gerufen habe. Ohne sich um das Wohl des Kindes zu kümmern, entfernte sich die Frau vom Geschehen. Der Junge wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu dem Vorfall und zur Identität der Hundehalterin übernommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de und persönlich in den Polizeidienststellen entgegen.

