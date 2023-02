POL-SN: Polizei stellt alkoholisierten Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Schwerin (ots) - Nach der gestrigen Haftvorführung im Zusammenhang mit einem Diebstahl mit Messer wurde ein 25-Jähriger der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der Mann wurde von einem Ladendetektiv am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft beim Diebstahl festgestellt. Der Polizei ist der Täter bereits aus vorherigen Straftaten umfassend bekannt, so dass er im Rahmen der Anzeigenaufnahme vorläufig festgenommen ...

