POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Nettetal-Breyell (ots) - Zwischen dem 31.12.2023 um 22:00 Uhr und dem 01.01.2024 um 11:00 Uhr versuchten Unbekannte, aus einer Schaufenstervitrine eines Juweliergeschäfts in der Josefstraße in Breyell Schmuck zu entwenden. Ihnen gelang es jedoch nicht, die Vitrine zu öffnen. Falls Sie also verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben, melden Sie sich ...

mehr