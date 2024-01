POL-VIE: Viersen-Hagenbroich: Einbruch in Hagenbroich

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - In einem Zeitraum vom 31.12.2023, 12:00 Uhr, bis 01.01.2024, 18:30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Mühlenstraße in Tönisvorst ein. Der 41-jährige Bewohner gab an, dass er die Wohnung durchwühlt vorfanden und einige Gegenstände fehlten. Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Hebelspuren an der Balkontür der Familie fest. Die ...

