Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In einem Zeitraum vom 31.12.2023, 12:00 Uhr, bis 01.01.2024, 18:30 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Mühlenstraße in Tönisvorst ein. Der 41-jährige Bewohner gab an, dass er die Wohnung durchwühlt vorfanden und einige Gegenstände fehlten. Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Hebelspuren an der Balkontür der Familie fest. Die Wohnungseigentümerin der Erdgeschosswohnung bemerkte ebenfalls einige Veränderungen an ihrem Balkon. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die unbekannten Tatverdächtigen über den Balkon der Erdgeschosswohnung Zugang zum Balkon der ersten Etage verschafften. Ob es sich um einen oder mehrere Tatverdächtige handelt, konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht ermitteln. Falls Sie also verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter folgender Rufnummer: 02162/377-0 /jk (5)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell