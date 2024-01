Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Silvestertag haben mutmaßlich zwei Unbekannte in ein Haus an der Goethestraße eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr mittags und 20 Uhr am Abend - wobei vieles dafür spricht, dass der Einbruch sich erst gegen 20 Uhr ereignete. Die Täter kamen über den Garten und schlugen die Scheibe der Terrassentür ein. Im Haus durchsuchten sie Schränke in verschiedenen Räumen, ob sie dabei Beute machten, steht noch nicht fest. Kurz nach 20 Uhr stellte ein Nachbar in seinem Garten zwei Männer fest und sprach diese an. Sie schubsten ihn und flüchteten aus dem Garten zu einem angrenzenden Parkplatz, wo sie in einen blauen Kleinwagen stiegen und in Richtung Sparkasse davonfuhren. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen untereinander in einer arabisch klingenden Sprache. Wer hat am 31. Dezember, vor allem in den Abendstunden, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Goethestraße, vor allem an dem großen Parkplatz, gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (4)

