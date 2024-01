Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus auf der Klosterstraße

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Zeit zwischen, Sonntag, 31.12.2023, 11.00 Uhr, und Montag, 01.01.2024, 13.00 Uhr, manipulierten die Täter an einem Küchenfenster und gelangten so in das Haus. Das Schlafzimmer im Erdgeschoss wurde durchwühlt und Schmuck und Uhren entwendet. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

