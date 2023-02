Polizei Hamburg

POL-HH: 230206-5. Gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge in Hamburg-Niendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.02.2023, 22:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Niendorf, Ohmoorring

Nachdem am Freitagabend ein 42-jähriger Mann im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem 52-Jährigen mit einem Messer verletzt worden war, erlag er letzte Nacht in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchte der 42-jährige Türke am Freitagabend seine Ex-Freundin (46) in deren Niendorfer Wohnung auf, beleidigte sie und griff sie im weiteren Verlauf tätlich an. Der Frau gelang es, einen Hilferuf an ihre Familie zu senden, woraufhin ihr Bruder (52) wenig später vor Ort erschien.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es zwischen den Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 42-Jährige eine lebensbedrohliche Messerverletzung erlitt. Die genauen Umstände zur Entstehung der Verletzung sowie die Prüfung eventueller Rechtfertigungsgründe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und intensivmedizinisch behandelt, bis er letzte Nacht seinen schweren Verletzungen erlag.

Da die 46-Jährige durch den vorangegangenen Angriff ihres Ex-Lebensgefährten ebenfalls verletzt worden war, wurde auch sie in ein Krankenhaus transportiert und ambulant behandelt.

Den tatverdächtigen 52-Jährigen deutscher Staatsangehörigkeit nahmen die Polizeibeamten am Tatort vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mangels dringendem Tatverdacht aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen am Freitag die ersten Ermittlungen, die nun von den Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) fortgesetzt werden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell