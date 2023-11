Polizei Aachen

POL-AC: Traktor von der Straße gedrückt

Simmerath (ots)

Zwei Leichtverletzte sind nach einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Pkw zu beklagen. Ein 64jähriger Simmerather Landwirt fuhr gegen 06:30 Uhr am heutigen Mittwoch (29.11.2023) mit seinem Gefährt auf der L246 von Am Gericht kommend in Richtung Simmerath. Hinter ihm unterschätzte ein 76jähriger Monschauer Pkw-Führer den Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen. In Höhe des Katastrophenschutz-Zentrums stieß er mit seinem Wagen gegen den Hinterreifen der Zugmaschine, die durch den Aufprall von der Fahrbahn gedrückt wurde. Das hochgefahrene Schneeräumschild des Traktors prallte dann gegen einen Baum am Straßenrand und brachte das Gefährt abrupt zum Stehen.

Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, wurden aber sicherheitshalber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Pkw wird der Schaden auf etwa 6.000 Euro und bei Zugmaschine auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen. Inwieweit der Ausfall des Traktors zu Auswirkungen bei der Schneeräumung geführt hat, ist der Polizei nicht bekannt. (And.)

