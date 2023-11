Polizei Aachen

POL-AC: Polizei warnt vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten - Augen auf und Taschen zu!

StädteRegion Aachen (ots)

Für viele Menschen gehört der Besuch auf den Weihnachtsmärkten zwischen Aachen und Monschau zur Vorweihnachtszeit dazu. Mit Glühwein, Reibekuchen und heißen Waffeln lässt man sich gerne in weihnachtliche Stimmung bringen. Doch leider ist die Zeit der Weihnachtsmärkte auch die Zeit der Taschendiebstähle. Im dichten Gedränge merkt man manchmal erst recht spät, wenn Portmonee, Handy, Schmuck oder andere Wertsachen fehlen.

Mit einfachen Tipps können Sie sich vor Dieben schützen:

1. Nehmen Sie nur das Nötigste mit und verzichten Sie auf zu viel Geld oder Zahlungskarten. 2. Tragen Sie wertvolle Dinge immer eng am Körper, am besten in verschlossenen Innentaschen von Jacken oder Mänteln. 3. Lassen Sie sich nicht von Unbekannten ablenken oder anrempeln. (Oft nutzen Taschendiebe diese Gelegenheit, um zuzugreifen.)

Wenn Sie nun doch bestohlen worden sind, dann nutzen Sie den Sperr-Notruf. Jede und jeder sollte sich vorsorglich die Sperr-App 116 116 fürs Smartphone herunterladen. Kartennummern, IBAN und andere Informationen können hier sicher gespeichert werden, sodass alle Daten im Notfall griffbereit sind.

Wenn Ihre Zahlungskarten weg sind, dann lassen Sie sie schnellstmöglich sperren. Der Sperr-Notruf 116 116 ist rund um die Uhr erreichbar. Melden Sie den Diebstahl der Polizei. Die Kolleginnen und Kollegen können die Girocard für das elektronische Lastschriftverfahren (Bezahlen mit Karte und Unterschrift) sperren. Und zum Schluss ganz wichtig: Behalten Sie auch nach dem Diebstahl Ihr Konto im Auge und melden Sie unberechtigte Abbuchungen sofort bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Die Polizei Aachen wünscht Ihnen eine ruhige und schöne Weihnachtszeit. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell