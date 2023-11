Polizei Aachen

POL-AC: Kundgebungen und Demonstrationszüge in Aachen

Aachen (ots)

Am Samstag (25.11.2023) fanden in Aachen mehrere Versammlungen und Demonstrationszüge statt.

Zum Thema "Friedliche pro Palästina Demonstration/Demo für Menschenrechte. Im Vordergrund ist die aktuelle Situation im Gaza-Streifen. Ausdruck der Solidarität gegenüber verstorbenen Opfern in Palästina." schlossen sich in der Spitze 350 Menschen einer Versammlung an. Die Versammlungsleiter*innen erwarteten bis zu 2000 Personen. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Vorplatz des Aachener Hauptbahnhofs zogen ca. 350 Teilnehmer*innen in einem Demonstrationszug durch die Aachener Innenstadt. Die Versammlungsleiter*innen zeigten sich kooperativ - vor Versammlungsbeginn wurde unter anderem an die Versammlungsteilnehmer*innen verlesen, dass nicht zu Gewalt oder Hass im Allgemeinen oder gegen die israelische Bevölkerung aufgerufen werden durfte.

Der Demonstrationszug verlief vom Hauptbahnhof über die Hackländerstraße, Vereinsstraße, Römerstraße, Franzstraße, Kapuzinergraben, Theaterstraße, Normaluhr, Kurbrunnenstraße, Hackländerstraße wieder endend auf dem Vorplatz des Aachener Hauptbahnhofes.

Im Laufe der Versammlung wurden Flugblätter und ein Plakat sichergestellt, da der Anfangsverdacht der Volksverhetzung besteht. Entsprechende Strafanzeigen wurden durch die Polizei Aachen gefertigt. Insgesamt verlief die Versammlung friedlich.

Eine Versammlung in Form eines LKW-Konvoi, die sich "Gegen CO2-Steuer" richtete verlief in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr unproblematisch, verursachte aber teils erhebliche Verkehrsstörungen. Die Versammlungsteilnehmenden fuhren mit 21 Zugmaschinen über innenstädtische Straßen, um auf Ihr Ansinnen aufmerksam zu machen.

Das "Bündnis für ein Ende der Gewalt" rief ab 12:30 Uhr zu einer Kundgebung am Aachener Audimax auf. Im Anschluss an eine Auftaktkundgebung verlief ein Demonstrationszug durch die Aachener Innenstadt bis zur Burg Frankenberg. Die Versammlung, die sich gegen Gewalt an Frauen richtete, verlief mit ca. 115 Teilnehmer*innen friedlich und ohne Störungen. Sie endete gegen 15:00 Uhr.

Im Aachener Stadtgebiet kam es am ersten Weihnachtsmarktwochenende durch die Versammlungslagen zu deutlichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.(th)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell