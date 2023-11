Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen nach Wohnungseinbruch

Aachen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Couvenstraße sind gestern Nachmittag (22.11.23) zwei Frauen festgenommen worden. Nach eigenen Angaben sind beide noch nicht im strafmündigen Alter. Ein vorläufiges Altersgutachten der Mediziner kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis.

Ein Bewohner des Hauses wurde stutzig, als ihm die unbekannten Frauen gegen 16.20 Uhr im Treppenhaus begegneten. Kurz danach bemerkte er die aufgebrochene Tür an der Wohnung seines Nachbarn. Er verständigte die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Eine Streife konnte die Frauen schließlich in der Reihstraße anhalten und kontrollieren. Die Beamten fanden u.a. mehrere Kleidungs- und Schmuckstücke mit Neuwarenetikett. Darüber hinaus wurde ein Schraubenzieher als Beweismittel sichergestellt, den die Polizisten in einem Mülleimer am Dahmengraben fanden. Der Zeuge hatte während der Verfolgung beobachtet, dass die Flüchtenden dort einen Gegenstand entsorgten.

Personalausweise führten die Frauen, die nach ersten Erkenntnissen aus Rumänien stammen, nicht bei sich. Beide gaben an, 12 und 13 Jahre alt zu sein. Ein durch die Staatsanwaltschaft angeordnetes medizinisches Altersgutachten kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die Frauen 17 und 18 Jahre alt sein dürften. Sie wurden festgenommen und sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kripo prüft auch den Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch, der am gleichen Tag in der Martin-Luther-Straße gemeldet und aufgenommen wurde. Dort hatten Zeugen gute Beschreibungen von zwei möglichen tatverdächtigen Frauen abgegeben. (am)

