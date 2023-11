POL-AC: Aktuelle Fahndung nach Überfall - Polizei Aachen bittet um Mithilfe

Erkelenz/ Aachen (ots) - Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Samstag in Erkelenz (siehe auch unsere Pressemitteilung: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5652180) hat der Brandsachverständige die Ursache gefunden: Das Feuer ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Brandstiftung und eine politisch motivierte Straftat können demnach ausgeschlossen werden. (sk) Rückfragen bitte an: Polizei ...

