POL-NE: Betrug durch angeblichen Finanzberater - Vorsicht vor dubiosen Angeboten!

Dormagen (ots)

Am Montag (12.12.) erstattete ein lebensälterer Dormagener Anzeige bei der Polizei, weil er Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Ein Unbekannter hatte ihn am Donnerstag (8.12.) telefonisch kontaktiert und sich als Finanzberater ausgegeben. Er sei freier Mitarbeiter einer Bank und habe ein Sonderangebot in Form von bestimmten Aktien. In einem mehrstündigen Telefonat überredete der unbekannte Tatverdächtige den Senior, eine Überweisung einer höheren Summe zu tätigen. Nach der Abbuchung des Betrages erfolgte jedoch keine Gegenleistung. Der Senior wurde misstrauisch und erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch bei Angeboten, die hohe Gewinne so gut wie ohne Risiko versprechen. Kriminelle geben sich am Telefon seriös, wirken oft genug vertrauenserweckend und haben die passende Rolle parat - als Behördenmitarbeiter, Rechtsanwälte oder sonstige Dienstleister. Informieren Sie sich im Vorfeld: Gibt es die Bank oder die Firma überhaupt? Überweisen Sie niemals Geld im Voraus und geben Sie keine privaten Daten preis. Wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind, erstatten Sie Anzeige!

