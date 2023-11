Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart/Bietigheim-Bissingen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung gegenüber zweier Frauen ist es am vergangenen Dienstagabend (31.10.2023) in einem Regionalzug in Richtung Heilbronn gekommen. Der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 20-22 Jahre alten und 175 cm großen Mann mit 3-Tage-Bart, arabischem Erscheinungsbild und dunklen Haaren handeln soll, fuhr bisherigen Informationen zufolge am Dienstag gegen 21:00 Uhr mit der Regionalbahn von Stuttgart in Richtung Heilbronn. Während der Fahrt belästigte der Täter nacheinander offenbar mindestens zwei Reisende, indem er ihnen wohl sehr nahekam und sie im Intim- und Brustbereich berührte. Nachdem die beiden 15 und 23 Jahre alten Frauen den Unbekannten jeweils wohl aufgefordert hatten, sein Verhalten einzustellen und zudem ein weiterer Reisender der 15-Jährigen zu Hilfe gekommen sein soll, entfernte sich der Täter offenbar in unbekannte Richtung. Ob er den Zug in Bietigheim-Bissingen verließ oder aber in Richtung Heilbronn weiterfuhr ist Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Zur Tatzeit soll der Unbekannte eine weiße Jacke mit schwarzem Reisverschluss, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und eine Papiertüte getragen haben. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

