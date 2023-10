Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Steine auf Gleise gelegt

Blaubeuren (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche haben am vergangenen Sonntag (29.10.2023) mehrere Steine auf die Gleise am Haltepunkt Gerhausen gelegt. Bisherigen Informationen zufolge legten die drei Unbekannten, welche als männliche Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren beschrieben werden, gegen 16:25 Uhr wohl mehrere Steine auf den einen Schienenstrang am Haltepunkt Gerhausen. Ein in Richtung Ulm fahrender Regionalzug überfuhr die aufgelegten Hindernisse wenig später und meldet dies der Bundespolizei. Weder an dem Zug noch an den Schienen entstand ein nennenswerter Sachschaden, Personen wurden durch den Vorfall bisherigen Erkenntnissen zufolge ebenfalls nicht verletzt. Die drei Täter, von welchen einer ein blaues Oberteil getragen haben soll, entfernten sich nach dem Auflegen offenbar in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Durch das Auflegen von Hindernissen gefährden die Täter nicht nur sich selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell