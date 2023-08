POL-S: Radfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte haben von Sonntag bis Dienstag (20. bis 22.08.2023) zwei Autos an der Mönchhaldenstraße sowie an der Robert-Mayer-Straße aufgebrochen. Bei einem an der Mönchhaldenstraße abgestellten Opel Corsa zerstörten die Täter in der Nacht zum Montag, zwischen 23.00 Uhr und 05.30 Uhr, die Beifahrerscheibe und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Daraus stahlen sie eine Tasche sowie einen ...

