Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben von Sonntag bis Dienstag (20. bis 22.08.2023) zwei Autos an der Mönchhaldenstraße sowie an der Robert-Mayer-Straße aufgebrochen. Bei einem an der Mönchhaldenstraße abgestellten Opel Corsa zerstörten die Täter in der Nacht zum Montag, zwischen 23.00 Uhr und 05.30 Uhr, die Beifahrerscheibe und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Daraus stahlen sie eine Tasche sowie einen Rucksack mit Kleidungsstücken im Wert von zirka 200 Euro. An der Robert-Mayer-Straße beobachtete ein Zeuge gegen 02.00 Uhr am Dienstag, einen Mann, der sich in auffälliger Art und Weise mehrere Fahrzeuge ansah. Alarmierte Polizeibeamte stellten wenig später einen aufgebrochenen BMW auf Höhe der Hausnummer 24 fest. Auch hier schlugen die Täter die Beifahrerscheibe des Autos ein und stahlen einen schwarzen Geldbeutel mit persönlichen Gegenständen sowie Bargeld in Höhe von zirka 150 Euro. Der Mann war zirka 18 bis 20 Jahre alt, auffällig dünn und komplett schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

