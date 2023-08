Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Montagmittag (21.08.2023) in eine Wohnung an der Knödelstraße eingebrochen und von einem Bewohner überrascht worden. Der Täter gelangte gegen 12.30 Uhr mutmaßlich über ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten und erbeutete diverse Armbanduhren sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Nachdem der 62 Jahre alte Wohnungsinhaber den Dieb im Schlafzimmer ertappte, flüchtete er über die Terrasse aus der Wohnung und rannte mit seiner Beute in Richtung Klingenbachpark davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen 170 bis 175 Zentimeter großen, kräftigen Mann mit kurzen, hellen Haaren. Er hatte ein rundes Gesicht und war mit einer dunklen Hose und einem dunklen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine Umhängetasche quer über die Schultern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell