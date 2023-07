Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA Baden-Württemberg - Durchsuchungen nach versuchtem gemeinschaftlichen Totschlag in Altbach

Stuttgart (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 9.,12.,14.,15. und 23. Juni 2023

Im Zuge der weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Wurf eines Sprengkörpers und dem versuchten gemeinschaftlichen Totschlag am 9. Juni 2023 auf dem Friedhof in Altbach wurden weitere Personen identifiziert. Die sechs Personen stehen im Verdacht, an der Verfolgung und dem Angriff auf den mutmaßlichen Werfer des Sprengkörpers beteiligt gewesen zu sein.

In den Morgenstunden des 4. Juli durchsuchten Polizeibeamtinnen und -beamte die im Landkreis Esslingen sowie in Stuttgart befindlichen Wohnungen der Tatverdächtigen. Mit Ausnahme eines Manneswurden alle Tatverdächtigen angetroffen.

Während der Einsatzmaßnahmen leistete ein Tatverdächtiger Widerstand. Er verletzte sich hierbei leicht.

Einer der Männer, ein 17-Jähriger mit irakischer Staatsangehörigkeit, wurde festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Er wird dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Bei der Aktion wurden unter anderem Messer, ein Schlagring und Quarzhandschuhe sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell