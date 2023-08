Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei Jugendliche nach räuberischer Erpressung in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (17.08.2023) und am Freitag (18.08.2023) zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 17-Jährigen in der Gnesener Straße ausgeraubt zu haben. Der 17-Jährige hielt sich am Donnerstag gegen 22.00 Uhr im Bereich der Gnesener Straße/Schmidener Straße auf, als die beiden Jugendlichen ihn ansprachen, in eine Seitenstraße gedrängt und ihm einen Schlag versetzt haben sollen. Anschließend soll der 17 Jahre alte Tatverdächtige ihn dazu aufgefordert haben, ihm sein Mobiltelefon und seine Umhängetasche auszuhändigen, was der 17-jährige Geschädigte aus Angst vor Repressalien getan haben soll. Der 16-jährige Tatverdächtige soll die Umhängetasche schließlich an sich genommen haben. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige soll dem Geschädigten dann mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihm seine Halskette gestohlen haben, ehe er gemeinsam mit seinem 16 Jahre alten Komplizen in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Gnesener Straße davon gerannt sei. Polizeibeamte wurden etwa zwei Stunden später im Bereich der Straße In den Ringelgärten auf den 16 Jahre alten Tatverdächtigen aufmerksam und nahmen ihn fest. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten schließlich auf die Spur des 17 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Freitag (18.08.2023) im Bereich der Stammheimer Straße festgenommen wurde. Im Rahmen der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zudem rund 60 Gramm Haschisch sowie etwa 30 Gramm Marihuana und beschlagnahmten es. Der 16 Jahre alte deutsche Staatsangehörige sowie der 17 Jahre alte türkische Staatsangehörige wurden am Freitag (18.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die bereits erlassenen Haftbefehle bestätigte und in Vollzug setzte.

